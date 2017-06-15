美国国会棒球训练场发生枪击案 造成四人受伤包括一名议员

路透维吉尼亚州亚历山大6月14日 - 美国一名男子周三向参加慈善棒球赛训练的共和党议员开枪，造成一名众议院高级成员及其他三人受伤。该男子曾在社交媒体发布过针对美国总统特朗普和其他共和党人的愤怒言论。

这名枪手今年66岁，是伊利诺斯州人，朝在棒球场打球的人多次开枪。该棒球场位于华盛顿附近维吉尼亚州的亚历山大(Alexandria)。

枪手在与在场的国会警察交火中受伤，警方称其随后死亡。

众议院共和党的三号人物Steve Scalise臀部中枪。医生出身的议员Brad Wenstrup等同僚对Scalise的伤势进行了临时处理，Scalise随后被送往医院，伤情危重。

官员称，一位现任国会助理和一位前助理也受伤，一名国会警察受到枪伤，另一警察扭到脚踝。

警方及联邦调查局(FBI)称，目前还不能确定这是否是一起蓄意的政治袭击。不过，这起枪击案加重了外界对美国政界分歧严重及嘴仗激烈的担忧。

一位美国高官确认，枪手名为James Hodgkinson，来自伊利诺斯州贝尔维尔的圣路易斯郊区，他曾做过验房师。(完)