美国司法部将对涉嫌汇市操控银行寻求每家10亿美元罚款--彭博

路透3月13日 - 彭博周五引述熟悉会谈人士报道表示，美国司法部将对遭到汇市操控调查的全球银行，寻求每家约10亿美元罚款。

彭博报道称，和解协商以10亿美元为起算基准，有些银行会被要求多支付一些、有些少一些。

据彭博报道，有一家从一开始就配合调查的银行预计可以支付低上许多的罚款，目前讨论的金额约40亿美元，不过数字可能会有明显的改变。

彭博表示，由于银行立场已较之前的部分协商大为软化，最终的罚款有可能较低。

此案源于美国对巴克莱(BARC.L)、花旗集团(C.N)、摩根大通(JPM.N)、苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)以及瑞银集团(UBS) UBSN.VX提出操控汇市的指控。案件最近几周进入认真讨论的阶段，最后可能达成和解。

报道称，检方也正努力迫使巴克莱、花旗集团、摩根大通与苏格兰皇家银行认罪。

彭博表示，瑞银集团是第一家向美国当局告知可能有不当行为的银行，该行已获得检方违反反垄断罪名的豁免起诉。

巴克莱、摩根大通与瑞银集团拒绝表示意见。目前未能立即取得花旗集团与苏格兰皇家银行的回应。(完)

(编译 陈宗琦；审校 戴素萍)

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