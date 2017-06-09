独家：中国万洲国际寻求收购美欧牛肉和禽肉业务

路透芝加哥/香港6月8日 - 全球最大的猪肉生产商--美国Smithfield Foods Inc的母公司、中国万洲国际(0288.HK)正在美国和欧洲寻求收购牛肉和禽肉资产，这将加剧其与全球肉类加工商Tyson Foods和JBS SA等对手的竞争。

Smithfield [SFII.UL]将足迹扩展到牛肉和禽类加工业务，则其业务将与竞争对手Tyson(TSN.N)、JBS (JBSS3.SA)和BRF SA(BRFS3.SA)更加类似。后面三家公司都从事猪肉、鸡肉和牛肉加工业务。

Smithfield执行长Ken Sullivan对路透表示，他对肉类业务多元化和扩大公司产品阵容的潜力很感兴趣，不过目前尚未达成任何交易。

“我们是一家食品公司，”他说，“没人说过我们只是一家猪肉公司。”

Sullivan未提供更多细节。万洲国际投资者关系主管Luis Chein表示，该公司正在美国和欧洲寻找牛肉和禽肉业务收购目标，但没有透露具体目标。

Chein拒绝就进入美国牛肉和禽肉业务提供时间表，也未说明公司计划为此投资多少。

Chein说，这是进军牛肉市场的有利时机，因为中国上月同意恢复进口美国牛肉。自美国2003年爆发疯牛病疫情以来，中国暂停了美国多数牛肉的进口。

万洲国际2013年以47亿美元收购Smithfield后，仍有财力继续收购；据其最新年报，截至去年末其银行结余和现金为11.4亿美元，还有27.2亿美元未用银行融资额。

另一行业巨头巴西的JBS也在努力出售自身资产，此前巴西官员被控受贿，允许变质食品继续销售。

JBS是全球最大的肉品包装商，该公司周二宣布，其创建者承认向巴西政府官员行贿以换取好处以来的首笔交易中，公司正在出售旗下南美资产。

JBS周三在回答路透提问时表示，包括鸡肉企业Pilgrim'sPride Corp(PPC.O)在内的美国核心资产不会出售。

Chein称，万洲国际愿意购买屠宰场和加工厂等资产，以进军牛肉业务，并将考虑禽肉供应链中所有类型的业务。他补充称，公司认为中国牛肉和禽类消费还有很大的增长空间。(完)