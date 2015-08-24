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路透中文体育短讯 | 2015年 8月 24日 星期一 11:28 BJT

博尔特世锦赛百米决赛惊险夺金

博尔特周日晚间在北京“鸟巢”体育场上演的世锦赛男子百米决赛中再度展示出出色水准，再夺百米冠军，继续扞卫“世界第一飞人”荣耀。这位牙买加名将本赛季以来一直状态不佳，在预赛和半决赛中也一直表现平平，与劲敌美国选手加特林的出色状态形成鲜明对比。加特林最终以9秒80屈居亚军。路透

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