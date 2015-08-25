世锦赛女子百米 普赖斯三次封后

周日在北京“鸟巢”体育场举行的田径世锦赛女子100米决赛中，28岁的牙买加选手普赖斯以10.76秒夺冠，史无前例的三次在该项目夺魁，向世界证明了称霸短跑项目的牙买加运动员不只有“飞人”博尔特。普赖斯在接受采访时表示，“我相信10.60秒就在那里。下次比赛中我会达到这一成绩。我不只专注于赢，更专注于目标是否达成。” 路透