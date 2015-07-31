版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2015年 7月 31日 星期五 18:13 BJT

北京申办2022年冬奥会成功

7月31日周五，国际奥委会主席巴赫在马来西亚首都吉隆坡宣布，中国北京获得了2022年第24届冬季奥林匹克运动会的主办权。这是继2008年的夏季奥运会之后，北京第二次主办国际奥运赛事。北京将成为全球唯一既举办过夏季奥运，又举办过冬季奥运的城市。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐