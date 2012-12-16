白宫称众院议长以同意增税作为削减应得权益计划的交换条件

路透华盛顿12月15日 - 据消息人士周六称,美国众议院议长贝纳已提出对高收入人群增税,以打破"财政悬崖"僵局,作为大幅削减应得权益计划(entitlement program)的交换条件,但总统奥巴马不打算接受.

虽然白宫认为贝纳的提议是"进步",但该消息人士称,双方仍有更多事情需要协商.

税率问题是美国财政磋商的主要僵持之处.奥巴马提议对除收入最高人群之外的每个人延长减税措施,但共和党议员表示反对,他们更倾向对所有人延长减税措施.

贝纳是首次提出与他几个月以来所持立场相背离的提议.(完)

(编译 白云; 审校 王兴亚)

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