白宫称众院议长以同意增税作为削减应得权益计划的交换条件

阿曼石油部长称非OPEC产油国仍有进一步减产空间
路透科威特2月15日 - 阿曼石油部长Mohammad bin Hamad al-Rumhy 周三称，根据与石油输出国组织(OPEC)产油国达成的供应协议，非OPEC国家仍有进一步减产的空间。
路透华盛顿12月15日 - 据消息人士周六称,美国众议院议长贝纳已提出对高收入人群增税,以打破"财政悬崖"僵局,作为大幅削减应得权益计划(entitlement program)的交换条件,但总统奥巴马不打算接受.
虽然白宫认为贝纳的提议是"进步",但该消息人士称,双方仍有更多事情需要协商.
税率问题是美国财政磋商的主要僵持之处.奥巴马提议对除收入最高人群之外的每个人延长减税措施,但共和党议员表示反对,他们更倾向对所有人延长减税措施.
贝纳是首次提出与他几个月以来所持立场相背离的提议.(完)
(编译 白云; 审校 王兴亚)
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