伯南克宣布央行缩减购债的“时机不当”--布拉德

路透华盛顿6月21日 - 美国圣路易斯联储总裁布拉德周五对央行同僚本周宣布缩减购债的决定提出尖锐批评，认为此举过于草率，并担心美联储失去维护物价稳定方面的信誉。

圣路易斯联储在解释布拉德的想法时称，不管是央行自己的经济增长预测，还是对通胀将持续疲软的预期，均不支持很快缩减购债规模的决定。

“总裁布拉德...感觉委员会决定授权联储主席提出关于放慢资产购买步伐的更详细计划，时机不对，”圣路易斯联邦储备银行的声明表示。

周三美联储主席伯南克表示，如果经济继续像央行预期的那样改善，央行将在今年稍后减少资产购买。随后，全球金融市场急剧下挫。

布拉德反对央行大多数人的意见，为其首次持有异见。这次联邦公开市场委员会(FOMC)只有两位委员持反对意见，一位是布拉德，另一位是堪萨斯联储总裁乔治。乔治在今年已召开的政策会议上每次都投下反对票，这次她的反对理由角度与布拉德相反，她担心的是购债有可能破坏金融业稳定。

伯南克在美联储发布政策声明后举行的记者会上，详细说明央行停止购债计划的战略，出乎市场意料。FOMC授权联储主席在记者会上说明政策方向，而且内容远远超过委员会书面声明的范围，这一做法很不同寻常。

**政策与预测矛盾**

布拉德这样的声明并非没有先例。里奇蒙联储总裁拉克尔也曾在2012年担任FOMC投票委员时发表声明解释他为何持反对意见。那年每场政策会议上，拉克尔都投下反对票。

圣路易斯联储指出，周三参加政策讨论的19名联储官员发布的经济预测显示，他们全都下调了对2013年美国经济增长和通胀率的预估，但却“同时宣布可能要采取降低经济刺激力度的政策”，显然是自相矛盾。

“总裁布拉德认为，等待更多显示经济走强且通胀率趋向政策目标的确切迹象出现之后，再发表那样的声明，是更为审慎的做法，”圣路易斯联储称。

该联储声明还重申，布拉德认为，考虑到最近通胀数据偏低，美联储本应更强烈暗示维护2%通胀目标的意愿。美联储周三发表的声明曾将此作为对布拉德为何投反对票的解释。

布拉德担心，如果美联储在通胀率低于或高于目标位时不采取措施推高或压低物价，联储有可能失去维护物价稳定方面的信誉。

圣路易斯联储还进一步指出，伯南克表示很可能在2014年中期左右停止购债，布拉德认为这种拟定粗略时间表的做法，偏离了政策惟由经济状况决定的原则，不应设定具体时间。(完)

(编译 白云; 审校 张涛)

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