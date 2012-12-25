男性适宜居住城市榜单揭晓

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约12月21日 - 对于美国男性而言，若想寻找快乐、健康和良好生活品质的最佳胜地，恐怕会首选爱达荷州的博伊西（Boise）或北加利福尼亚州的圣荷西和旧金山。

在《男性健康》（Men's Health）杂志的100个最适宜男性居住城镇排行榜中，上述三个西部城市名列前三甲，而西弗吉尼亚州的查尔斯顿、费城和阿拉巴马州的伯明翰则被视为最不适宜男性居住的城市。

该杂志执行主编马里恩（Matt Marion）称：“每当我们进行最佳及最差城市排名时，出现在最顶端的总是那些在38项我们观察的标准中一直表现出色的城市。”

博伊西市凭借居民身体及精神健康方面获得的高分，从去年的第五名跃居榜首。此外，该市犯罪率低，上下班时间短，平均只有18分钟。

旧金山在该榜单上一直名列前茅，该市肥胖人口比例低、烟民少、居民受教育程度高且普遍比较健康。

圣荷西的癌症和心脏病死亡率非常低，烟民比例在100个评比城市中最低，而且犯罪率也相对较低。

排名前五的还有德克萨斯州的普莱诺（Plano）和西雅图，紧随其后的是佛蒙特州的伯灵顿，该市去年则排名第一。（完） (编译：侯雪苹 发稿：王凤昌)