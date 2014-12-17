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路透中文体育短讯 | 2014年 12月 17日 星期三 16:10 BJT

美国宣布将申办2024年夏季奥运会

美国奥委员周二称，美国将申办2024年夏季奥运会。洛杉矶、旧金山、波士顿和华盛顿为申办城市备选，美国奥委会称其预计会在明年1月作出最终决定。洛杉矶有望在这四个城市中胜出，该市曾举办过1932年和1984年奥运会。路透
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