拜登向奥巴马致歉 因其同性婚姻言论迫使总统表态

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透华盛顿5月10日电---据知情人士称，美国副总统拜登向总统奥巴马致歉，因为他支持同性婚姻的评论，迫使奥巴马公开宣布支持同性婚姻。
知情人士称，拜登周三在总统办公室表示了歉意，奥巴马随後在接受美国广播公司（ABC）罗伯茨（Robin Roberts）电视采访时称，他认为应允许同性结婚。
奥巴马成为首位公开支持同性婚姻的在职总统，他的评论随即引发反响。
罗姆尼反对同性婚姻，这或将成为大选中引起分歧的议题，有助於扩大奥巴马的政治基础，但也将激怒反对同性恋者。
奥巴马在电视采访中明确表示，拜登三天前的表态，让他不得不站出来，但也强调称，他认为这不会造成任何损害。
奥巴马对ABC称：“我是不是想以自己的方式做这件事？用我的话说，不用引起太多关注，告诉大家这是我们的方向？当然是。但皆大欢喜才好。”
拜登接受采访一向脱稿，日前在电视采访时出人意料地称，他乐见同性婚姻。
这让奥巴马的立场立即成为各方关注的焦点，因为奥巴马一直尴尬地回避该问题，称他的立场一直在“形成”中。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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