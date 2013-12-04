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时事要闻 | 2013年 12月 4日 星期三 16:32 BJT

拜登表示中美必须扩大务实合作

路透北京12月4日 -美国副总统拜登周三表示，美中两国必须扩大务实合作并展现出成果，并称中国国家主席习近平承诺将坦率地处理分歧，令他印象深刻。

拜登是在人民大会堂会见中国国家副主席李源潮时做上述表态的。

在拜登访华之前，中国政府宣布在涵盖争议岛屿的区域建立防空识别区，招致美国、日本和韩国的抗议。

这一议题成为拜登周二与日本方面会谈的主要内容。(完)

(编译 王洋/徐文焰；审校 张涛)

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