拜登表示中美必须扩大务实合作

埃及两城市教堂遭炸弹袭击导致44死 伊斯兰国宣称负责
路透坦塔市/开罗4月10日 - 埃及城市坦塔与亚历山大的两个教堂在星期日棕枝主日遭爆炸袭击，造成至少44人死亡，引发基督教徒的愤怒与恐惧，并促使埃及当局部署军队，同时宣布进入为期三个月的紧急状态。
路透北京12月4日 -美国副总统拜登周三表示，美中两国必须扩大务实合作并展现出成果，并称中国国家主席习近平承诺将坦率地处理分歧，令他印象深刻。
拜登是在人民大会堂会见中国国家副主席李源潮时做上述表态的。
在拜登访华之前，中国政府宣布在涵盖争议岛屿的区域建立防空识别区，招致美国、日本和韩国的抗议。
这一议题成为拜登周二与日本方面会谈的主要内容。(完)
(编译 王洋/徐文焰；审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透坦塔市/开罗4月10日 - 埃及城市坦塔与亚历山大的两个教堂在星期日棕枝主日遭爆炸袭击，造成至少44人死亡，引发基督教徒的愤怒与恐惧，并促使埃及当局部署军队，同时宣布进入为期三个月的紧急状态。
路透斯德哥尔摩4月8日 - 警方周六称，一名39岁的乌兹别克男子被扣押，涉嫌驾驶一辆抢劫而来的啤酒运送卡车，驶入斯德哥尔摩市中心冲撞人群，造成四人死亡，15人受伤，该事件疑似恐怖袭击。
路透奥斯陆4月9日 - 周六在奥斯陆市中心发现的一“类似炸弹的装置”被挪威警方控制，并进行引爆。当局称一名嫌疑人被扣押，秘密警察已经接手展开调查。