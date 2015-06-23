美副总统拜登称中美两国应致力于弥合分歧

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透华盛顿6月23日 - 美国副总统拜登周二表示，尽管美国和中国在本周在华盛顿举行的中美战略经济对话上或无法解决全部分歧，但双方应该致力于弥合分歧。
“我们不会在这次会议上解决所有的问题...不过我们需要朝解决方向去努力，”他在此次论坛开端时表示。(完)
(编译 王洋; 审校 李军)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。