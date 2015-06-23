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时事要闻 | 2015年 6月 24日 星期三 07:21 BJT

美副总统拜登称中美两国应致力于弥合分歧

路透华盛顿6月23日 - 美国副总统拜登周二表示，尽管美国和中国在本周在华盛顿举行的中美战略经济对话上或无法解决全部分歧，但双方应该致力于弥合分歧。

“我们不会在这次会议上解决所有的问题...不过我们需要朝解决方向去努力，”他在此次论坛开端时表示。(完)

(编译 王洋; 审校 李军)

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