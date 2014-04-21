美国副总统拜登将与乌克兰总统及总理会晤

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透华盛顿4月20日 - 白宫周日表示，美国副总统拜登周二将与乌克兰代理总统图尔奇诺夫(OleksanderTurchinov)和总理阿尔谢尼·亚采纽克(Arseny Yatseniuk)会面。
拜登将在乌克兰当地时间周一下午抵达基辅，进行为期两日的访问。他将与乌克兰议会中来自不同党派及地区的成员见面，也将会晤非政府组织代表。
白宫声明稿称，在这些会谈中，拜登将“讨论国际社会协助稳定并强化乌克兰经济的努力，并协助乌克兰迈向宪政改革、政治分权、反贪腐，以及在5月25日进行自由且公平的总统大选。”
“拜登副总统也将讨论最新的乌克兰东部局势，以及加强乌克兰短期及长期能源安全的举措。”(完)
(编译 李婷仪 审校 徐文焰)
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路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。