美国副总统拜登将与乌克兰总统及总理会晤

路透华盛顿4月20日 - 白宫周日表示，美国副总统拜登周二将与乌克兰代理总统图尔奇诺夫(OleksanderTurchinov)和总理阿尔谢尼·亚采纽克(Arseny Yatseniuk)会面。

拜登将在乌克兰当地时间周一下午抵达基辅，进行为期两日的访问。他将与乌克兰议会中来自不同党派及地区的成员见面，也将会晤非政府组织代表。

白宫声明稿称，在这些会谈中，拜登将“讨论国际社会协助稳定并强化乌克兰经济的努力，并协助乌克兰迈向宪政改革、政治分权、反贪腐，以及在5月25日进行自由且公平的总统大选。”

“拜登副总统也将讨论最新的乌克兰东部局势，以及加强乌克兰短期及长期能源安全的举措。”(完)

(编译 李婷仪 审校 徐文焰)

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