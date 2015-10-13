近一半美国民主党成员希望拜登参与党内大选提名竞争--调查

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿10月12日（记者 James Oliphant） - 美国副总统拜登参加2016年总统竞选的呼声越来越高。路透/益普索调查显示，近一半的民主党成员希望拜登参选。
当下围绕拜登参选意愿的臆测升温，媒体报导称拜登接近做出决定。希拉里和桑德斯等宣布参选的民主党议员将于周二晚间在拉斯维加斯进行首次党内辩论。
拜登不会参加这次辩论，但路透调查的民主党成员中，48%希望拜登参选，30%称他不应参选。在无党派人士中，36%受访者称拜登应该参选，差不多同样比例的人士持相反观点。
但支持拜登参选并不代表支持他成为民主党候选人。只有17%的受访者称拜登是他们的首要人选，46%的受访者首选为希拉里。25%的受访者首选为桑德斯。
佛罗里达支持拜登参选的组织Draft Biden的民主党策略师Steve Schale表示，一旦拜登正式宣布参选，会有更多选民支持他。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。