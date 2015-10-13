近一半美国民主党成员希望拜登参与党内大选提名竞争--调查

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿10月13日（记者 James Oliphant） - 美国副总统拜登参加2016年总统竞选的呼声越来越高。路透/益普索调查显示，近一半的民主党成员希望拜登参选。

当下围绕拜登参选意愿的臆测升温，媒体报导称拜登接近做出决定。希拉里和桑德斯等宣布参选的民主党议员将于周二晚间在拉斯维加斯进行首次党内辩论。

拜登不会参加这次辩论，但路透调查的民主党成员中，48%希望拜登参选，30%称他不应参选。在无党派人士中，36%受访者称拜登应该参选，差不多同样比例的人士持相反观点。

但支持拜登参选并不代表支持他成为民主党候选人。只有17%的受访者称拜登是他们的首要人选，46%的受访者首选为希拉里。25%的受访者首选为桑德斯。

佛罗里达支持拜登参选的组织Draft Biden的民主党策略师Steve Schale表示，一旦拜登正式宣布参选，会有更多选民支持他。（完）