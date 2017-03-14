美国大银行应将高风险业务分拆至控股公司--FDIC副董事长

路透华盛顿3月13日 - 美国联邦存款保险公司(FDIC)副董事长洪尼格(Tom Hoenig)周一称，华尔街主要金融机构应该把最具风险的业务分拆至控股公司中，这样万一未来出现纾困的情况，也可以更好地保护纳税人。

洪尼格是在一次行业会议上向银行家们提出这个设想的。他认为，相比于多德弗兰克法案颁布以来的监管制度，他的提议要让人愉快得多。

他表示，事实证明多德弗兰克法案让所有银行都觉得负担沉重，同时也使那些“大到不能倒的”银行获得竞争优势。

根据他的提议，对于那些大手笔押注企业、基建及其他高风险项目的独立控股公司，资本金的要求应高于消费者银行。

洪尼格是一名无党派人士，有传闻称他将是美国联邦储备委员会(美联储/FED)负责监督的副主席一职的竞争者，该职位负责制定银行业规则的具体内容。

洪尼格周一对此传闻未予置评。

洪尼格的提议将“要求大型、复杂的全能银行业者单独对传统商业银行业务进行资本化和管理，”洪尼格在国际银行业协会(IIB)举办的会议上说。

“每家容纳非传统银行业务的居间控股公司将成为单独的关联公司，单独资本化和单独管理，与被保护的银行分开，”洪尼格在事先准备好的讲话中说。

即便美联储和FDIC这些监管机构共同行动，且银行业者同意按洪尼格提议的那样分拆，洪尼格的提议可能也需要国会立法才能成为制度，无法由这些监管机构自己完成。目前还不清楚洪尼格的提议能否在国会山和华尔街获得支持。(完)