综述：美国7月耐久财订单大增22.6%创纪录 飞机需求激增立大功

路透华盛顿8月26日 - 美国耐久财订单7月增幅创纪录，因海外对飞机需求强劲，而且基础趋势仍然强劲，预示经济活跃增长。

商务部周二公布，7月耐久财订单较前月跃增22.6%，6月上修为2.7%。

运输类订单大增74.2%，因民航飞机订单增加逾两倍。波音(BA.N)稍早表示，7月获得了创纪录的324架飞机订单。与此同时，汽车订单也创下五年来最大增幅。

运输以外的需求则明显疲软一些。不过6月数据上修，加上企业投资计划、出货、以及待完成订单增加，说明经济增长基础稳固。

“这份报告强调了这样的讯息，即制造业成长正在加快，可能支持国内生产总值(GDP)在今年下半年取得更强劲的增长，”RDQ Economics首席经济学家John Ryding说。

美国股市走高，道琼工业指数.DJI达到盘中纪录高位，波音股价上涨0.4%。美国公债价格周二上涨，美元指数则持平。

同样让投资者精神一振的是，美国经济谘商会公布，8月消费者信心触及将近七年高点。一项衡量家庭对就业市场看法的指标达到2008年7月以来最高。

不过，另有一份报告显示，6月房价上涨速度继续放缓。标准普尔/Case Shiller全国房价指数6月较上年同期上涨6.2%，为2012年11月以来最小涨幅，5月为上涨7%。

房地产市场去年骤然降温，因抵押贷款利率上升，供应不足亦影响到销售。经济分析师认为，房价上涨放慢将有助于让楼市延续复苏。

相关图表

美国耐久财订单：link.reuters.com/baf65v

美国消费者信心指数：link.reuters.com/pum34t

美国房价：link.reuters.com/rem34t

**波音飞机订单**

波音的许多订单是订购其新款777宽体客机，其中包括阿联酋航空EMIRA.UL订购的150架。这款飞机仍在研发之中，定于2020年交货，

定价约为3.77亿美元。

包括梦幻飞机(Dreamliner)在内的这些订单将会带动生产的增长，但至少需要10年时间，才能在美国GDP数据中体现出来。

耐久财订单报告显示，7月扣除飞机的非国防资本财订单下滑0.5%。该数据因可衡量企业支出计划而备受关注。

但该核心资本财6月上修为增长5.4%，巩固了企业支出正在上扬的看法。6月初值为成长3.3%。

上月核心资本财出货增长1.5%。这些商品的出货用来计算政府GDP指标中设备支出情况。摩根士丹利因此将第三季经济成长年率预估上修0.5个百分点至3.5%。巴克莱则是调高0.3个百分点至2.7%。

上月核心资本财未完成订单增加1.1%，6月为增长1.7%，显示稳定的工作量将使得美国工厂忙着运作。

“企业支出还会继续成长，” Wells Fargo Securities分析师Tim Quinlan表示。(完)

(编译 王丽鑫/郑茵/戴素萍 审校 龚芳/王兴亚)

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