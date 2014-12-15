焦点：美国参议院通过支出法案 解除政府关门威胁

路透华盛顿12月13日 - 美国参议院周六通过了1.1万亿美元的支出法案，解除了政府可能被迫关门的威胁。两年的国会会期即将结束，由于两党恶斗，鲜有重大成果。

参议院以56-40的投票结果通过了支出法案，随后将送交总统奥巴马签署。预计他将在联邦支出权在周三午夜到期前签字，使该法案正式成为法律。

这份长达1,603页的法案获得通过，在参议院和众议院经历了漫长的艰苦过程，两党关于改变银行监管和奥巴马最近发布的移民行政令，争论得非常激烈。

以参议员沃伦为首的自由派民主党议员，反对弱化多德-弗兰克法案(Dodd-Frank)金融改革法，而以茶党Ted Cruz为首的保守派共和党人则因支出法案未能叫停奥巴马的行政令而试图阻止其通过。

Cruz推迟这项议案的策略，在少有的周六会期为民主党创造了有利条件，使得从法官到能源监管者等数位奥巴马提名人获得通过，而这些提名之前遭到民主党反对。Cruz的共和党同僚被激怒。“我认为多数共和党人都觉得民主党的圣诞节提前到来，”共和党参议员Lindsey Graham表示。“最终他们得到我们此前成功阻挠的提名，我们什么也没得到。”

这项立法可以满足多数政府机构在2015年9月之前维持运作的资金需求。美国国土安全部则将被区别对待，其资金需求只延长到2月27日，届时共和党将控制参众两院。

共和党人坚持对国安部加强约束，这样他们就可以试着否决该机构的任何资金要求，妨碍其执行奥巴马最近的移民改革政令，即让数百万非法移民不被遣返。

民主党和共和党围绕美国财政政策长达四年的争论，在参议院投票后告一段落。

明年料争论再起，但关键的差别在于，共和党在11月4日的国会选举中大获全胜，以54席对46席的多数席次从民众党手中夺回参议院的控制权，并将在众议院占有多数席次。

尽管如此，共和党仍需与参议院民主党合作，因为要在参议院100个选票中获得60个赞成票才能推进多数重要议案。

**金融监管问题**

Cruz是2016年总统选举的潜在人选，此前他要求就拒绝向奥巴马的移民计划提供资金进行直接表决，拖延了支出法案的通过。

这令人回想起他在2013年10月的表现，当时他坚决阻挠奥巴马的医疗改革法案，被认为应为那次持续16天的政府关门负有主要责任。

与2013年一样，Cruz在这次预算之争中再度失算，民主党挫败了共和党再度拿政府关门当筹码的企图。

沃伦和奥巴马的长期盟友、众议院民主党领袖佩洛希在放松华尔街银行监管法规问题上持反对立场，一周来加剧了国会山的紧张气氛。

由于民主党对弱化大型银行衍生品交易限制的条款争执不下，众议院周四投票推迟了七个小时。(完)

(编译 张涛/李爽；审校 杜明霞/王兴亚)

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