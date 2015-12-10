美国短期政府融资法案效力将延至12月16日

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透华盛顿12月9日 - 一项维持联邦政府运作至12月16日的权宜融资法案周三开始在美国国会有所进展，协商人士持续就2016年9月前政府支出优先顺序的法案进行讨论。
现有的联邦资金法案将于周五午夜失效，而主要的融资法案却尚未达成协议，因此美国众议院提出一个新的暂时性支出法案，目标是周五午夜最后期限之前在参众两院通过。
美国国会议员持续就9月之前政府运作融资法案进行协商，规模达1.15万亿(兆)美元。但一些棘手的问题，例如是否该解除石油出口禁令，或者是中止总统奥巴马的叙利亚难民计画，让法案遭到延宕。
美国众议院拨款委员会主席Hal Rogers在声明中指出，“这项短期融资解决方案将让政府维持现有运作数日，好让国会能够完成并通过一项协议。”
但要达成最终协议恐怕仍得面临坎坷命运。
经常挑战共和党领导层的保守派众议员Matt Salmon向记者表示，他乐观期待长期融资法案内将包含对叙利亚难民计划设下新的限制，不顾白宫的反对。
他在论及这项范围广泛的融资法案时说道，若上述限制包含在内，“和我同一阵线的人可能会投票赞成这项法案，我之前从未就综合法案投下赞成票。”
尽管有来自Salmon等众议院中最保守人士的支持，对于众议院议长莱恩(Paul Ryan)是一大激励，但有鉴于白宫的反对态度，目前尚不清楚参议院是否也会通过叙利亚计划相关的内容。(完)
(编译 张明钧; 审校 陈宗琦)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。