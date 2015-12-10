美国短期政府融资法案效力将延至12月16日

路透华盛顿12月9日 - 一项维持联邦政府运作至12月16日的权宜融资法案周三开始在美国国会有所进展，协商人士持续就2016年9月前政府支出优先顺序的法案进行讨论。

现有的联邦资金法案将于周五午夜失效，而主要的融资法案却尚未达成协议，因此美国众议院提出一个新的暂时性支出法案，目标是周五午夜最后期限之前在参众两院通过。

美国国会议员持续就9月之前政府运作融资法案进行协商，规模达1.15万亿(兆)美元。但一些棘手的问题，例如是否该解除石油出口禁令，或者是中止总统奥巴马的叙利亚难民计画，让法案遭到延宕。

美国众议院拨款委员会主席Hal Rogers在声明中指出，“这项短期融资解决方案将让政府维持现有运作数日，好让国会能够完成并通过一项协议。”

但要达成最终协议恐怕仍得面临坎坷命运。

经常挑战共和党领导层的保守派众议员Matt Salmon向记者表示，他乐观期待长期融资法案内将包含对叙利亚难民计划设下新的限制，不顾白宫的反对。

他在论及这项范围广泛的融资法案时说道，若上述限制包含在内，“和我同一阵线的人可能会投票赞成这项法案，我之前从未就综合法案投下赞成票。”

尽管有来自Salmon等众议院中最保守人士的支持，对于众议院议长莱恩(Paul Ryan)是一大激励，但有鉴于白宫的反对态度，目前尚不清楚参议院是否也会通过叙利亚计划相关的内容。(完)