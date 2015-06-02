《焦点》美国亿万富豪为何可能无法买断2016年大选？

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Emily Flitter

路透纽约6月1日 - 美国佛罗里达州参议员马克罗·卢比奥（Marco Rubio）有，德州参议员泰德·克鲁兹（Ted Cruz）有，就连被认为几乎无望赢得2016年共和党总统候选人提名的前宾州参议员里克·桑托勒姆（Rick Santorum）也有一位亿万富豪支持，而威斯康星州州长斯考特·沃克则有两位贵人相助。

关注竞选经费的团体担心，这些超富群体的大举投入会扭曲大选。已有预测认为，2016年大选将成为历史上最烧钱的选举。亿万富翁可以买下选举的观点已经在公众的头脑中生根。

现在，这些亿万富翁发现自己可能遭受挫折的初步迹象。目前断言这预示着一种新趋势还为时尚早。但民调显示，民众对富豪对美国政治的影响力以及贫富差距日益扩大普遍不满。

这些刚刚出现的抱怨声，加上有证据显示这些超富群体挥金如土，但在政治方面却是低能儿，引发了亿万富豪对2016年大选的有效影响究竟会有多大的问题。

譬如，费城的一些选民对支持该市5月19日市长选举一热门候选人的亿万富豪兴趣全无。此外，矽谷初创企业Crowdpac希望借助公众对富豪金主的愤怒之情，来为其新的以盈利为目的竞选筹资平台吸引小规模捐款。

“公众对有钱人试图买断选举的意识日益强烈，这使得要想获胜变得难上加难，”智库布鲁金斯学会的Darrell West说。

迈阿密汽车经销大亨诺曼·布莱曼（Norman Braman）曾公开表示支持卢比奥。桑托勒姆两周前宣布参加总统选举时，金融投资者福斯特·佛莱斯（Foster Friess）是为之欢呼的观众之一。纽约一对冲基金的创始人Bob Mercer已明确表示支持克鲁兹。富豪企业家查尔斯·科赫和大卫·科赫已经公开承诺，将投入近9亿美元来影响2016年的总统竞选。

**费城的故事**

在公众对企业CEO薪酬以及收入不公现象表示强烈不满之际，如此公开的与这些超富人群拉上关系，可能会令候选人面临一些风险。

在费城，威廉姆斯（Anthony Hardy Williams）被视为该市下任市长的最热门人选。他获得了三位亿万富豪的支持，分别是Joel Greenberg、Jeff Yass以及Arthur Dantchik，这三人是海纳国际集团（Susquehanna International Group）的创始人，他们支持威廉姆斯，鼓励选民支持威廉姆斯关于热点教育政策问题的观点。

他们投入近700万美元打电视广告力捧威廉姆斯。作为回应，反对威廉姆斯教育平台的工会及其他社区团体支持另一位候选人肯尼（Jim Kenney）。其中一个团体Action United曾组织游行，并且打出了“别让亿万富豪买断我们下一任市长”的标语。

威廉姆斯的发言人拒绝置评。上述三位亿万富豪通过一位发言人也表示不会置评。

效率低下可能也会影响金主们政治投资的效果。

“你有拥有明确观点或意识形态立场的政治新手，他们对其观点及立场有着强烈的信念，也愿意投入金钱，但金钱本身并非胜利的保证，”密歇根大学研究金钱对政治竞选影响的政治学教授Michael Traugott说。

华盛顿非盈利组织Sunlight Foundation对2012年和2014年各种选举的研究显示，在左右选举结果方面，亿万富豪支持的大多数组织没有贸易组织或专业政治策略师掌控的组织那么成功。（完）