背景资料：美国十大富豪都有谁？

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透9月19日电---《福布斯》杂志周三发布美国富豪排行榜。
以下是美国前十大富豪，其身家是《福布斯》估算的。全部名单请点击链接（www.forbes.com/forbes400）
1. 比尔·盖茨 （华盛顿州梅迪纳），660亿美元。
2. 沃伦·巴菲特（内布拉斯加州奥马哈），460亿美元。
3. 拉里·埃里森（加州伍德赛德），410亿美元。
4. 查尔斯·科赫（堪萨斯州威奇塔），310亿美元。
5. 大卫·科赫（纽约市），310亿美元。
6. 克里斯蒂·沃尔顿及其家族（怀俄明州杰克逊），279亿美元。
7. 吉姆·沃尔顿（阿肯色州本顿维尔），268亿美元。
8. 爱丽丝·沃尔顿（德州沃斯堡），263亿美元。
9. 罗布森·沃尔顿（阿肯色州本顿维尔），261亿美元。
10. 迈克尔·布隆伯格（纽约市），250亿美元。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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