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寰宇花絮 | 2012年 9月 20日 星期四 11:36 BJT

背景资料：美国十大富豪都有谁？

路透9月19日电---《福布斯》杂志周三发布美国富豪排行榜。

以下是美国前十大富豪，其身家是《福布斯》估算的。全部名单请点击链接（www.forbes.com/forbes400）

1. 比尔·盖茨 （华盛顿州梅迪纳），660亿美元。

2. 沃伦·巴菲特（内布拉斯加州奥马哈），460亿美元。

3. 拉里·埃里森（加州伍德赛德），410亿美元。

4. 查尔斯·科赫（堪萨斯州威奇塔），310亿美元。

5. 大卫·科赫（纽约市），310亿美元。

6. 克里斯蒂·沃尔顿及其家族（怀俄明州杰克逊），279亿美元。

7. 吉姆·沃尔顿（阿肯色州本顿维尔），268亿美元。

8. 爱丽丝·沃尔顿（德州沃斯堡），263亿美元。

9. 罗布森·沃尔顿（阿肯色州本顿维尔），261亿美元。

10. 迈克尔·布隆伯格（纽约市），250亿美元。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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