美国前400名富豪平均净资产创纪录新高--福布斯

路透纽约9月19日电（记者 Dan Burns）---《福布斯》杂志周三称，美国巨富的净资产去年增加13%至1.7万亿美元。今年位於榜单前列的依然是熟悉的阵容，包括比尔·盖茨、巴菲特、甲骨文CEO拉里·埃里森(Larry Ellison)和科赫兄弟(Koch brothers).

《福布斯》杂志称，400名最富裕美国人的平均净资产上涨至创纪录的42亿美元，比一年前增加逾10%。今年的富豪最低净资产值为11亿美元，去年为10.5亿美元。上榜富豪中的七成属於白手起家。

今年对社交媒体大亨不是个好年份。他们的净资产值总计下滑了110亿美元。在Facebook经历了动荡的IPO之後，该公司执行长扎克伯格是今年损失最惨重的人，他的净资产从175亿美元缩水近一半达到94亿美元。《福布斯》称，扎克伯格的排名也从一年前的第14位滑落至第36位。

其他社交媒体股价的黯淡拖累其高管的财富排名，其中包括Groupon主席埃里克·莱夫科夫斯基(Eric Lefkofsky)和Zynga董事长兼CEO马克·平卡斯(Mark Pincus)。他们两人去年的排名分别为293和212。

《福布斯》资深财富编辑露西亚·克罗尔(Luisa Kroll)表示：“富裕者和刚刚跨入富人门槛者的鸿沟扩大，并推动福布斯400名巨富的平均净资产增至创纪录的42亿美元。”

总体而言，这一群体的净资产相当於全美经济的八分之一。根据美国政府的最新数据，美国经济的实质水平为13.56万亿美元。但最富裕美国人13%的净资产涨幅远远快於整体经济，进一步扩大了贫富差距。

《福布斯》将富豪净资产的增长部分归因于股市的表现和房地产市场的复苏。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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