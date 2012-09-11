五角大楼指责前海豹队员擅自出书

路透华盛顿9月10日电---美国国防部长帕内塔指责前海豹突击队成员Matt Bissonnette撰写关於击毙本拉登的书，因其发表前未经五角大楼同意。

“他未经五角大楼同意就出版了该书，这意味着他故意表明：‘我们不想经过五角大楼同意’。这令人担忧。”帕内塔在“CBS This Morning”节目中表示。

“作为国防部长，我不能向海豹突击队成员发出这样的信号：‘你们可以在执行任务之後写本书，或者把故事卖给纽约时报。’如果这种行径被允许，我们如何开展敏感行动打击敌人？”

该书名为《艰难一日》（No Easy Day），记录了海豹突击队第六队去年突袭本拉登於巴基斯坦的家，并将其击毙的故事。

Bissonnette否认该书包含任何可能危害国家安全的信息。美国国防部称，该书包含机密信息，并考虑采取法律行动。

“我们正在审查这本书，从而确定哪些是机密信息，哪些不是，以及区别在哪。”帕内塔说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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