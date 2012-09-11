五角大楼指责前海豹队员擅自出书

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透华盛顿9月10日电---美国国防部长帕内塔指责前海豹突击队成员Matt Bissonnette撰写关於击毙本拉登的书，因其发表前未经五角大楼同意。
“他未经五角大楼同意就出版了该书，这意味着他故意表明：‘我们不想经过五角大楼同意’。这令人担忧。”帕内塔在“CBS This Morning”节目中表示。
“作为国防部长，我不能向海豹突击队成员发出这样的信号：‘你们可以在执行任务之後写本书，或者把故事卖给纽约时报。’如果这种行径被允许，我们如何开展敏感行动打击敌人？”
该书名为《艰难一日》（No Easy Day），记录了海豹突击队第六队去年突袭本拉登於巴基斯坦的家，并将其击毙的故事。
Bissonnette否认该书包含任何可能危害国家安全的信息。美国国防部称，该书包含机密信息，并考虑采取法律行动。
“我们正在审查这本书，从而确定哪些是机密信息，哪些不是，以及区别在哪。”帕内塔说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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