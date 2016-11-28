美国史上最激进生物燃料目标打击石油业 特朗普或面临两难抉择

路透纽约11月28日 - 在美国当选总统将上任之际，奥巴马政府上周签署了有关美国可再生能源使用的最后一份计划，令石油行业受到该国有史以来最激进的生物燃料目标的打击。

由前美国总统布什签署为法律的可再生燃料标准(Renewable Fuel Standard，RFS)是美国最具争议的能源政策之一。该标准要求能源企业将乙醇和生物柴油混入汽油和柴油之中。

该政策旨在降低温室气体排放，减少美国对石油进口的依赖，并提振农业经济。

这使特朗普的两大支持群体--石油巨头和大型农场主陷入相互竞争的局面。农业行业竭力游说按照法律列出的最大混配比例，将生物燃料混入汽油发动机燃料中，但石油行业则辩论称该计划将增加额外成本。

平衡石油和农业行业的利益可能给特朗普带来挑战。特朗普承诺减少对石油行业的监管，但生物燃料支持者已提醒他该计划对美国中西部地区的重要性。特朗普在11月8日的大选中获得中西部选民的大力支持。(完)