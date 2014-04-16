（更正）分析：美国生物科技股经历动能股抛售潮后开始展露内在价值

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
(更正：调整文中措辞，使语意更清晰。第一段改为“获利快速成长预估”，非“快速成长预估”。第九段改为“24个月PEG”，非“PEG”。)
路透纽约4月16日 -预测生物科技类股票何时触底是件极困难的事，但有一个把许多生技公司获利快速成长预估纳入评估的指标，却显示出其中有些公司开始越来越有吸引力。
Nasdaq生物科技类指数.NBI从2月底创纪录高位之后已经下跌超过20%。算是动能股抛售潮中的主要受灾户。只看4月的话，121个成分股中仅有约六支股票勉强守住。
不过，根据路透分析，生物科技类股有些股票的卖压似乎已开始步入尾声。
“这肯定会引起你的注意，现在你应该更仔细观察这些股票，” Oak Brook InvestmentsLLC交易主管Giri Cherukuri说。“该公司持有许多动能股。“你不想等太久，(这波卖压)如此剧烈，现在值得观察一下。”
Nasdaq生物科技指数成分股公司中只有约25%是盈利的，而且持续盈利的公司比例更低。其余大多数企业都押注于仍在研发或有待审批的药物或疗法上，销售和获利前景则仍很遥远。
确实，直接以市盈率(本益比)衡量，生物科技类股看起来仍很昂贵，即便该板块出现大跌后市盈率已经大幅收缩。生物科技指数的未来12个月预期市盈率接近21倍，与中小企业股指数Russell 2000.TOY的相同，但与标普500指数的14.9倍相比却很高。
但如果算上获利增长预估值，以市盈增长比率(PEG)衡量，情况就会不一样。这种情景下，高市盈率能被预估的获利增长抵消，后者通常稳定在两位数。
总体而言，PEG低于1的个股，价值会高于当前市场对其的估值。
从这一点来说，基于对汤森路透StarMine数据的分析，超过20家Nasdaq生物技术指数成分股公司的24个月PEG低于1.0。这些公司包括Biogen Idec(BIIB.O)、United Therapeutics(UTHR.O)和GileadSciences (GILD.O)。还有为列入成分股的生物科技公司Emergent Biosolutions (EBS.N)。
以获利或现金流等基本面来估算价值的话，生物科技股是最难估测的产业之一。
“你推高增长(预期)，这看起来不错，让人感到满意，”Fort Pitt Capital Group高级股票研究分析师Kim Forrest表示。该公司握有生物科技股Amgen(AMGN.O)。
可别上当。这些仍然是高风险的股票，在生物科技业务模式中普遍存在大量不确定性，她说。当跌势持续时，任何买入这类股票的人都不啻于要“接到众所周知的下落飞刀。”
她说，“这非常具有投机性。你不得不了解全部情况。”
**潜在价值**
投资这个领域所需承担的惊心动魄感，从Gilead的走势中可表现无遗。Gilead公司是该板块中最大个股，市值在1,030亿美元左右。
去年12月，该公司推出治疗丙型肝炎的每日一次复方药的后期数据。该股一飞冲天，年涨幅超过100%。
三周前，美国议员要求其说明该药疗程何以要价84,000美元。结果当天公司股价跌近5%，进而趋动生物科技类股股价从小滑坡陷入全面跳水。
Gilead目前股价来到68.17美元，较2月25日的收盘纪录高点83.95美元低了约19%。以两年预期PEG值仅0.17来衡量，该股看来低估了。汤森路透StarMine数据显示，若依追踪该股且估计最精准的分析师预估的增长率计，则其PEG值更只有0.15。
与此同时，Biogen的PEG值为0.8， Emergent Biosolutions为0.41，而United Therapeutics则为0.23。数值愈低，代表相对于获利增长预估而言，个股可能被低估得愈严重。
这四支股票中，Gilead、Emergent和United Therapeutics这三支的股价，也低于StarMine股票内在价值，那是纳入华尔街最准确获利预估者对增长的估计。
目前为止，这些公司几乎没什么基本面消息传出。随着财报季进入高潮，未来几天和几周将有季报出炉，情况不久就将改变。
“如果其中一些公司获利强劲，将给市场带来一些信心，在目前水准入市买进。”Oak Brook Investments首席交易员Cherukuri称。(完)
(编译 李婷仪/杜明霞/张若琪/石冠兰 审校 高琦)路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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