美国白种婴儿数量首次未过半

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透华盛顿5月17日电---周四公布的官方数据显示，美国少数族裔婴儿数量首次超过白人，令这一长期人口发展趋势得以确认。
美国人口调查局的数据显示，近半数儿童属於少数族裔，包括西班牙裔、黑人和亚裔。
截止到2011年7月1日，50.4%的1岁以下婴儿属於少数族裔或者混合种族，2010年时该比例为49.5%。
2011年，5岁以下的儿童中，49.7%为少数族裔或者混合种族，2010年相应比例为49.0%。
去年夏威夷、加州、新墨西哥、德州和华盛顿等地的居民中，一半以上为少数族裔。
人口调查局称，2011年，美国人口中少数族裔占36.6%，高於2010年的36.1%。1.975亿白人仍占美国人口的近三分之二。
去年美国人数最多、增长速度最快的少数族裔仍是西班牙裔，人数为5,200万，占总人口的近17%。黑人数量为4,390万。亚裔人口增速排名第二，增加3%至1,800万。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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