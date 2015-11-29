焦点：美国感恩节和黑色星期五实体店销售同比小降 网购销售强劲

11月26日，纽约曼哈顿梅西百货旗舰店内的顾客在点数美元。 REUTERS/Andrew Kelly

路透芝加哥11月28日 - 美国感恩节和黑色星期五的实体店销售较去年略微下降，但鉴于假日购物季的打折期不仅限于周末，且许多消费者转战网络购物，所以表现仍算强劲。

据周六公布的数据，网购销售额涨幅达两位数。

分析机构RetailNext的数据显示，这两天整体销售额下降1.5%，因客流量持平，同时购物者的人均支出下降1.4%。

ShopperTrak初步数据显示，周四周五两天的实体商店营业额累计约为121亿美元。该公司称，估计营业额会较去年下降，但它未给出百分比降幅，因对计算数据的方式进行了内部调整。该公司去年同期公布的总营业额为122.9亿美元。

ShopperTrak周二将公布最终销售数据。该公司坚持此前预估，预期11月和12月销售将增加2.4%。

该数据说明，就在几年前黑色星期五还是为假日购物季拉开序幕的重要日子，如今它的重要性已越来越低，因为越来越多的零售商11月会提前开始折扣活动，并在感恩节当天就开门迎客。

两家公司表示，尽管这两天销售下降，但对零售店来说表现还算不错，因为来自网店的竞争愈发激烈，冲击到实体店销售，不过最终结果好于预期，因前期受抑的消费者需求得到释放，且汽油价格下降。

“鉴于网络销售的增长，这对周末而言仍可以说表现不俗，”ShopperTrak的创始人Bill Martin称。

ShopperTrak表示，感恩节和黑色星期五分别带来18亿和104亿美元的销售额。Martin称，11月提前进行的促销活动比感恩节当晚开店营业对黑色星期五的影响更大。

RetailNext称，感恩节当日客流量与上年同期持平，黑色星期五则下降1.8%。他们去年的预估显示，这两天客流量总计下降14%。

“虽然客流量下降，但这两天的销售趋势仍然好于今年以来实体店的销售情况，尤其是在非常艰难的夏季和10月过后这个节点，”RetailNext零售咨询业务副总裁Shelley Kohan表示。

两家公司都表示，电子产品和玩具销售在大幅促销的带动下表现不错。Kohan称，服饰类销售即便有大幅促销，但收效也不佳。

**网购销售强劲**

另一项数据凸显了当前购物持续转向网络零售商的趋势。

Adobe Digital Index追踪的感恩节和黑色星期五网购销售额达到44.7亿美元，较上年同期增长18%，也高于预期的43.5亿美元。Adobe追踪到美国最大的100家零售商所有网购交易中的80%。

Adobe Digital Index分析师Tamara Gaffney表示，同时有网购业务的实体店零售商在感恩节和黑色星期五的网络销售情况更好，销售额高于只有网络业务的零售商。

她说，这两天网购业务的折扣平均分别为26%和24%，与去年水平相当。(完)