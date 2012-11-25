美国“黑色星期五”网上零售额今年首超10亿美元--comScore

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透旧金山11月25日电---comScoreSCOR.O周日称,美国"黑色星期五"网上零售销售额今年首破10亿美元,因假日网购的消费者人数增多.
comScore数据显示,"黑色星期五"当天网上销售同比跳增至少22%,上年同日为8.16亿美元.
网购在美国消费者支出中所占比例不到10%,不过其增长速度远超传统零售模式,因价格较低,购物便利、货运更快而且选择范围很广.
追踪实体零售店客流情况的ShopperTrak预计,今年"黑色星期五"整体零售销售额同比下滑1.8%,至112亿美元.
"网络销售过去一直占假日销售总额的9%左右,但这次可能首次突破10%."ChannelAdvisor执行长Scot Wingo称.该公司帮助亚马逊(AMZN.O)和eBay(EBAY.O)等电商增加网上销售.
ComScore预计,此次整个假日购物季的网上零售销售额将增长17%,至434亿美元,增幅超过上一季的15%,也超过本次整体零售业4.1%的预计增幅.(完)
--编译 程琳;审校 于春红
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