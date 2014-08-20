调查显示美国不同种族对密苏里警察枪杀黑人看法差异很大

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透8月18日（记者 Curtis Skinner） - 美国全国范围内的调查周一显示，认为密苏里州黑人青年被白人警官击毙反映种族问题的黑人比白人多两倍。
五分之四的黑人受访者称，18岁的迈克尔·布朗（Michael Brown）被击毙以及随之而来的抗议凸显探讨美国种族问题的重要性。
调查表明，不足五分之二的白人这样认为。调查由皮尤研究中心(Pew Research Center)为People & the Press进行。
调查还显示，76%的黑人受访者对警方进行的调查没有信心，而超过一半的白人受访者表示对执法机构的调查有信心。
调查从周四持续到周日，受访者为1,000名成年人，置信区间为3.6-11.2个百分点。受访白人比例约为受访黑人比例的七倍。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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