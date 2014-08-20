调查显示美国不同种族对密苏里警察枪杀黑人看法差异很大

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透8月18日 - 美国全国范围内的调查周一显示，认为密苏里州黑人青年被白人警官击毙反映种族问题的黑人比白人多两倍。
五分之四的黑人受访者称，18岁的迈克尔·布朗（Michael Brown）被击毙以及随之而来的抗议凸显探讨美国种族问题的重要性。
调查表明，不足五分之二的白人这样认为。调查由皮尤研究中心(Pew Research Center)为People & the Press进行。
调查还显示，76%的黑人受访者对警方进行的调查没有信心，而超过一半的白人受访者表示对执法机构的调查有信心。
调查从周四持续到周日，受访者为1,000名成年人，置信区间为3.6-11.2个百分点。受访白人比例约为受访黑人比例的七倍。(完) 编译：李富强 发稿：王琛
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申