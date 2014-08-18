美国密苏里州警察击毙的黑人青年身中六枪--报导

路透8月17日 - 《纽约时报》周日夜间报导称，初步民间验尸报告显示，在圣路易斯市郊区弗格森击毙黑人青年迈克尔·布朗（Michael Brown）的警察至少开了六枪。

报导指出，布朗的家人聘请前纽约市首席验尸官Michael M. Baden博士进行验尸。Baden表示，18岁的布朗头部中了两枪，开枪的位置似乎离他不是很近。

报导援引Baden的报告称，布朗的右臂中了四枪，一颗子弹进入了他的头盖骨。Baden表示，在布朗家属的请求下，周日飞抵密苏里州；由于情况特殊，他免除了正常的收费。

报导称，因为在布朗的身上没有发现火药，所以开枪的位置似乎离他不是很近。如果在布朗的衣服上发现射击残留物，结论可能改变。

密苏里州官员也进行了验尸；司法部长霍尔德（Eric Holder）表示，司法部也将验尸。

弗格森警方发言人称，没有看到验尸报告，对此无可奉告。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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