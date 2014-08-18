美国密苏里州警察击毙的黑人青年身中六枪--报导

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透8月17日 - 《纽约时报》周日夜间报导称，初步民间验尸报告显示，在圣路易斯市郊区弗格森击毙黑人青年迈克尔·布朗（Michael Brown）的警察至少开了六枪。
报导指出，布朗的家人聘请前纽约市首席验尸官Michael M. Baden博士进行验尸。Baden表示，18岁的布朗头部中了两枪，开枪的位置似乎离他不是很近。
报导援引Baden的报告称，布朗的右臂中了四枪，一颗子弹进入了他的头盖骨。Baden表示，在布朗家属的请求下，周日飞抵密苏里州；由于情况特殊，他免除了正常的收费。
报导称，因为在布朗的身上没有发现火药，所以开枪的位置似乎离他不是很近。如果在布朗的衣服上发现射击残留物，结论可能改变。
密苏里州官员也进行了验尸；司法部长霍尔德（Eric Holder）表示，司法部也将验尸。
弗格森警方发言人称，没有看到验尸报告，对此无可奉告。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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