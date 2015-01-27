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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 27日 星期二 11:45 BJT

美国东北部遭遇严重暴风雪 航班停飞学校停课

美国东北部地区周一遭遇大规模暴风雪袭击，导致数以千计的航班被取消，公共交通大部分停运、数百间学校停课，官方警告称该地区降雪量可能高达三英尺。美国国家气象局发布了纽约市及周边新泽西州和康涅狄格州之间地区的暴风雪警报，预计夜间可能会更严重。路透
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