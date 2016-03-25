美国将BMW更换安全气囊气体发生器零件之期限延后五个月

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透3月24日 - 美国汽车安全机关周四表示，将另外给予宝马汽车(BMW) (BMWG.DE)五个月时间，取得高田(7312.T)安全气囊的替换零件。因为测试结果显示，在一次大规模的召回中，部分已更换的气体发生器可能也有瑕疵。
美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)表示，宝马汽车的更换期限将延后至8月31日，因为由非高田的其他供应商制造的驾驶座安全气囊的气体发生器未能通过测试。
“NHTSA的首要考量，仍然是确保用安全的安全气囊气体发生器换掉不安全的发生器，”NHTSA在声明中表示。
宝马汽车一名发言人拒绝置评。
NHTSA表示，除了宝马汽车之外的所有汽车制造商已回报表示，料能在NHTSA原本规定的3月31日期限前完成，依照NHTSA命令，为破裂风险较高的“一级优先”车辆，提供足够的气体发生器以利更换。
这项合意命令为“二级优先”订定的期限为9月30日，车商须在期限前提供充足的替换零件；“三级优先”车辆的期限则为12月31日。NHTSA将把宝马汽车的期限延后至2017年。
NHTSA表示，此次推迟影响42万辆召回车辆，包括宝马3系列、5系列以及X5车款。其中约10万辆为“一级优先”车辆。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张涛)
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