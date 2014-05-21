美国当局欲让巴黎银行为和解支付逾50亿美元--彭博

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透5月21日 - 彭博引述知情人士报导称，美国当局正寻求让法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)支付超过50亿美元，用于和解美国联邦及州当局对该银行与受制裁国家交易的调查。
报导称，对罚金数额的磋商仍在进行中，最终数字可能有变。
巴黎银行是法国最大银行。路透上周引述消息人士称，巴黎银行正在与美国有关当局商议，通过支付逾30亿美元，了结有关该行是否违反美国对伊朗、苏丹等国家制裁行动的调查。
该行上月警告可能因为此事面临超过11亿美元的罚款，但拒绝提供具体数字。
从事此项调查的美国机构为：司法部、美国曼哈顿检察官办公室、财政部、曼哈顿地方检察官办公室以及纽约州金融服务部。
彭博报导称，和解可能最早于下月宣布。
由于正值下班时间，无法立即联系到巴黎银行和美国当局予以置评。(完)
(编译 朱晓军；审校 杜明霞)
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