美国政府即将公布对法国巴黎银行的天价罚单--消息

路透巴黎/纽约6月29日 - 消息人士透露，美国司法部料将于周一宣布对法国巴黎银行(BNPP.PA)的处理决定，其中涉及将近90亿美元的天价罚款，因该银行涉嫌违反了美国的制裁规定。

消息人士称，惩罚措施中还包括暂时禁止该行从事部分美元结算业务。分析师认为，这些处罚可能影响到巴黎银行的股息派发、法定资本比率以及投资银行目标。

消息人士指出，预计巴黎银行周一会在曼哈顿联邦法院对一项刑事指控表示认罪，美国司法部计划同一天在华盛顿召开记者会宣布对此事的处理结果。

不过，预计该银行可以保留纽约州银行监管机构颁发的银行业执照；而根据一名接近此事的消息人士透露，协商中曾一度讨论到对该银行课以最高160亿美元的罚款。

据路透了解，巴黎银行执行长Jean-Laurent Bonnafe在6月27日发送给员工的内部消息中这样说，“我想在此明确说明：我们将接到巨额罚单。”

“但我们未来的计划肯定不会因目前遇到的困难而受影响。”

该行于5月14日向股东发出警告，称罚款金额可能高于原先最初计提的11亿美元；此后尚未公开就本案发表评论。

法国巴黎银行发言人不愿置评。

摩根士丹利分析师指出，高达90亿美元的罚金将创下欧资银行迄今因违反美国财政部海外资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control)制裁规定而被课以罚款的最高纪录。而法国巴黎银行2013年全年税前获利约为82亿欧元(约合112亿美元)。

该行在公开场合仅表示，正与美国当局商讨“涉及到可能作为制裁对象的国家、个人和实体的美元支付事宜”。该行在上个月称，已经改善了控制流程以确保不会再出错。

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消息人士此前对路透称，法国巴黎银行可能被勒令在一年内不得从事部分代客兑换美元业务。一名熟悉情况的消息人士周日指出，这项禁令将主要涉及石油与天然气融资。

两名消息人士周日称，该禁令要再等六个月之后才会生效，让法国巴黎银行及其客户有时间安排其他方案。

一名消息人士表示，该处理决定将包括开除十几名雇员，并对其他一些人采取纪律行动。

该行股价自2月中旬首次宣布拨备11亿美元罚款准备金后，已经下挫17%，因市场担心高额罚金可能迫使该行减少派息，并将其资本充足率降至10%以下，该水平被视为一家银行业者面对金融危机后更加严格的监管、而远离危险区域的关键水准。(完)

(编译/审校 郑茵/徐文焰/杜明霞)

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