美国银行盯上国际现金管理业务 认为有继续成长空间

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月14日 - 美国银行(BAC.N)营运长Tom Montag周三在行业会议上表示，国际现金管理业务有持续增长的空间，这一低利润业务可为银行带来企业客户方面的大量其他收入机会。
Montag称，美国银行自认在这方面在美国排名第一，部分原因在于更加重视本地市场的中型企业。
Montag称，面向年营收为500万至20亿美元的“中型市场”美国企业的投行业务收费池，“堪比你所看到的任何国际业务收费池。”
谈及中型市场企业，他补充道，“我们想成为他们在全球各地的现金管理者。”
但美国银行也希望在为大型跨国企业管理现金方面有更大作为。(完)
(编译 孙国玉；审校 张涛)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。