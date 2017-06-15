美国银行盯上国际现金管理业务 认为有继续成长空间

路透6月14日 - 美国银行(BAC.N)营运长Tom Montag周三在行业会议上表示，国际现金管理业务有持续增长的空间，这一低利润业务可为银行带来企业客户方面的大量其他收入机会。

Montag称，美国银行自认在这方面在美国排名第一，部分原因在于更加重视本地市场的中型企业。

Montag称，面向年营收为500万至20亿美元的“中型市场”美国企业的投行业务收费池，“堪比你所看到的任何国际业务收费池。”

谈及中型市场企业，他补充道，“我们想成为他们在全球各地的现金管理者。”

但美国银行也希望在为大型跨国企业管理现金方面有更大作为。(完)