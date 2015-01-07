美共和党议员贝纳勉力过关 赢得第三个众议院议长任期

路透华盛顿1月6日 - 美国共和党议员贝纳(John Boehner)周二赢得第三个众议院议长任期，在党内25名保守派议员发起严峻挑战的情况下艰难过关。目前共和党掌控着美国国会。

选举争夺激烈，贝纳在投出的408张选票中获得216票支持。众议院共和党异见派日益壮大，他们拒绝投票给贝纳，并使他险些未能获得多数选票。

两年前的选举中有12名共和党议员不支持贝纳，而现在这个人数增加了一倍有余，这表明共和党内部分歧加剧，要通过法案恐怕比较困难。

共和党在2014年11月的选举中获得多数席位，且取得1947年以来的最大优势，所以立法过程中贝纳多失去几张共和党选票也无妨。但周二的投票结果表明，共和党右翼愈加难以驾驭，他可能需要在更大程度上依赖民主党，才能在激烈的表决中获胜。

保守派共和党对贝纳12月处理1.1万亿(兆)美元支出议案的方式尤为不满。他们称，这一1,600页的法案是秘密磋商的，未能切断奥巴马政府中负责各执行移民行政命令机构的资金供应。该行政命令消除了数以百万计非法移民被遣返的威胁。

路易斯安那州众议员John Fleming说，周一稍晚时，共和党短暂讨论了在国土安全部(DHS)预算法案附加条件的可能性，此举或将阻碍奥巴马移民命令的执行。

这么做可能招致奥巴马的否决，美国自911事件以后最重要联邦机构之一的运作有受阻之虞。

共和党仍可能无法全面推翻奥巴马签署的健保法，但他们可能会以通过某些措施来修正法案。在能源方面，共和党掌控参议院之后想通过的第一个重大事项，就是批准加拿大至德州的Keystone XL油管。(完)

(编译 王颖/李婷仪 审校 张明钧)

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