美共和党议员贝纳勉力过关 赢得第三个众议院议长任期

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透华盛顿1月6日 - 美国共和党议员贝纳(John Boehner)周二赢得第三个众议院议长任期，在党内25名保守派议员发起严峻挑战的情况下艰难过关。目前共和党掌控着美国国会。
选举争夺激烈，贝纳在投出的408张选票中获得216票支持。众议院共和党异见派日益壮大，他们拒绝投票给贝纳，并使他险些未能获得多数选票。
两年前的选举中有12名共和党议员不支持贝纳，而现在这个人数增加了一倍有余，这表明共和党内部分歧加剧，要通过法案恐怕比较困难。
共和党在2014年11月的选举中获得多数席位，且取得1947年以来的最大优势，所以立法过程中贝纳多失去几张共和党选票也无妨。但周二的投票结果表明，共和党右翼愈加难以驾驭，他可能需要在更大程度上依赖民主党，才能在激烈的表决中获胜。
保守派共和党对贝纳12月处理1.1万亿(兆)美元支出议案的方式尤为不满。他们称，这一1,600页的法案是秘密磋商的，未能切断奥巴马政府中负责各执行移民行政命令机构的资金供应。该行政命令消除了数以百万计非法移民被遣返的威胁。
路易斯安那州众议员John Fleming说，周一稍晚时，共和党短暂讨论了在国土安全部(DHS)预算法案附加条件的可能性，此举或将阻碍奥巴马移民命令的执行。
这么做可能招致奥巴马的否决，美国自911事件以后最重要联邦机构之一的运作有受阻之虞。
共和党仍可能无法全面推翻奥巴马签署的健保法，但他们可能会以通过某些措施来修正法案。在能源方面，共和党掌控参议院之后想通过的第一个重大事项，就是批准加拿大至德州的Keystone XL油管。(完)
(编译 王颖/李婷仪 审校 张明钧)
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