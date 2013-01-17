美国当局暂时停飞波音787客机 因电池存安全隐患

路透华盛顿/西雅图1月16日 - 美国联邦航空管理局(FAA)周三称,将暂时停飞波音(BA.N)787客机.此前787梦幻飞机接连发生两起事故,机上电池均出现故障,第二起事故中的787梦幻飞机在日本紧急迫降.

FAA称,航空公司必须证明事故所涉锂离子电池的安全性之后,方能恢复使用波音787梦幻飞机,但FAA没有给出具体时间安排.

波音发表声明称,对787飞机的安全性有信心,公司会维护这款机型的声誉.

"波音会尽力协助FAA并尽快找出问题答案.公司正马不停蹄的与客户及各监管调查部门沟通合作.我们将开放波音公司的全部资源予以协助."波音首席执行官迈克纳尼(Jim McNerney)称.

FAA公布声明后,波音股价在盘后时段下跌2%至72.75美元.为梦幻客机生产电池的日本公司GS Yuasa(6674.T)早盘亦大跌.

欧洲,日本和印度周四也步美国的后尘宣布波音787客机停飞.日本国土交通副大臣梶山弘志表示此次停飞为无限期.印度航空监管机构表示,波音787客机何时重新投入使用尚不清楚. 欧洲航空安全局(EASA)发言人也表示,欧洲将暂时停飞波音787客机.波兰LOT Airlines是目前欧洲唯一一家有波音787客机投入飞行的航空公司.

"如果他们能够解决问题,让人们对客机的安全性抱有信心,最终可算是一件乐观的事情.但短期而言则有负面影响.公司将不得不进行大规模投资."Imperial Capital分析师Ken Herbert表示.

787客机标价2.07亿美元,代表着飞机设计与建造方面的一次飞跃,但该项目却因成本超支和延迟数年而备受困扰.有人暗示波音因项目推迟而急于生产,导致近期问题频出.该公司对此指责给予否认.

据航班情况追踪网站FlightAware显示,周三晚间FAA停飞梦幻客机的命令下达时,正在飞行的该类客机约有七架,其中一架美国联合航空公司的班机在指令下达几分钟前刚刚从洛杉矶起飞前往休斯敦.

美联航表示,已经起飞的班机将按计划着陆,公司会立即执行FAA指令.

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采用新电池技术是787客机节省成本的做法之一,波音称要比采用原有技术的客机节省20%的燃油.

波音负责787客机的首席工程师Mike Sinnett上周告诉记者,锂离子电池如果充电过度很容易起火,并且很难扑灭,因为其中的化学物质可产生氧气.他称,锂离子电池并非唯一选择,却"是正确选择".

在亚洲,仅有日本和印度航空(Air India)把波音787梦幻客机投入运营,但其他航空公司也有订购,在全球一共卖出了大约850架.

波音此前曾表示,预计在未来10年交货的1,100架787客机将至少在制造成本方面实现盈亏平衡.然而,一些分析师称,考虑到巨大的开发成本,波音可能永远不会在这种飞机上赚到钱.

分析师表示,修复近期一系列事故爆出的问题导致的任何额外成本,将影响上述预估,如果波音不得不停止交付飞机,还可能更快地损及公司获利.

**电池存在安全隐患**

在最近一次事故中,全日本空输(9202.T)表示一次国内航班途中,飞机仪表显示电池出现故障,发出紧急警报.一位运输省官员形容这次事故"非常严重",在国际安全领域中这样的用词表明可能会发生一场事故.

全日空和日本航空(9201.T)因此停飞旗下的24架787梦幻客机,进行检修.日本运输官员表示,他们无法立即就FAA的决议发表评论,日航发言人也做出同样表示,一位全日空发言人称,FAA的禁令意味着公司无法在美国航线上使用该机型.

但航空业内消息人士表示,除非长期停飞或出现严重且无法控制的危机,否则尽管FAA决定暂时停飞787,该机型也不会马上面临被永久禁飞的威胁.

至于其它方面的原因,他们指出,再培训和投资新设施需要付出巨大成本,而且业内只有两家大型飞机供应商,缺乏其它选择.

787梦幻客机的问题可能会加剧波音与欧洲同业空中巴士(Airbus)EAD.PA的竞争,空客A380超大客机亦在一年前因机翼裂纹问题而出现销量下滑.(完)

(编译 程琳/王兴亚/杜明霞/石冠兰; 审校 白云/郑茵/张涛)

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