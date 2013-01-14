美国对波音787开始全面安全评估 侧重电气系统

美国参议院通过戈萨奇出任大法官提名 特朗普获得大胜
路透华盛顿4月7日 - 美国共和党主导的参议院让特朗普取得了上任以来的最大胜利，他们顶住民主党的强烈反对，确认了特朗普的最高法院大法官提名，从而恢复了保守派大法官在最高法院占相对多数的局面。
* 美国官员称可以安全飞行
* 自从出现状况以来,波音股价表现逊于大盘
路透华盛顿/纽约1月11日 - 美国政府命令对波音最新式客机787进行全面的安全评估,但坚称该型飞机仍可安全飞行.最近787客机发生起火等问题,引发担忧.
这次评估将持续多长时间,以及最终波音将为此付出多大代价,仍然不太明朗.但波音相当重视,派出一名高层主管出席了在华盛顿召开的记者会.
波音787的设计与制造水平是一大飞跃,但该项目曾面临成本过高以及进度拖延数年等问题.有些人猜测,波音为抢进度而导致了最近的问题.波音拼命否认这种说法.
不管怎样,监管机构表示必须进行彻底的检查,找出问题的根源.
"最近波音787发生的事情令人关切,因此我们今天要开始全面检查,"美国运输部部长拉胡德(Ray LaHood)在记者会上表示.
"我相信这种飞机是安全的,我会毫不犹豫地登上该型飞机旅行,"他说.
波音(BA.N)股价周五收低2.5%.自从12月4日开始出现问题以来,该股上涨1.5%,而标准普尔500指数则上升了4.3%.
客户普遍站在波音一边,分析师同样也对波音及时应对危机的做法给予好评.
"波音(尽可能)积极回应美国联邦航空管理局(FAA)的调查,做得不错.我认为,如果FAA认为这不是设计问题,波音将安然无事.如果是设计问题,波音的麻烦就大了,因为需要暂停生产以解决设计问题,然后才能接着生产,"Morningstar的分析师Neal Dihora表示.
FAA表示,这次检查重点将是787的电气系统,并涉及设计、制造与组装等方面.(完)
(编译 张涛; 审校 于春红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月7日 - 美国共和党主导的参议院让特朗普取得了上任以来的最大胜利，他们顶住民主党的强烈反对，确认了特朗普的最高法院大法官提名，从而恢复了保守派大法官在最高法院占相对多数的局面。
路透华盛顿4月9日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)周日表示，美军因叙利亚被指使用化学武器而对后者发动的袭击，也是在警告包括朝鲜(北韩)等其他国家，如果他们构成危险，美国就“有可能做出回应”。
路透华盛顿4月9日 - 美国总统特朗普的高级副手周日对美国对叙利亚政策的方向表现出不同意见，因而无法确定将叙领导人阿萨德赶下台目前是否是特朗普的目标之一。