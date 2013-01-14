美国对波音787开始全面安全评估 侧重电气系统

* 美国官员称可以安全飞行

* 自从出现状况以来,波音股价表现逊于大盘

路透华盛顿/纽约1月11日 - 美国政府命令对波音最新式客机787进行全面的安全评估,但坚称该型飞机仍可安全飞行.最近787客机发生起火等问题,引发担忧.

这次评估将持续多长时间,以及最终波音将为此付出多大代价,仍然不太明朗.但波音相当重视,派出一名高层主管出席了在华盛顿召开的记者会.

波音787的设计与制造水平是一大飞跃,但该项目曾面临成本过高以及进度拖延数年等问题.有些人猜测,波音为抢进度而导致了最近的问题.波音拼命否认这种说法.

不管怎样,监管机构表示必须进行彻底的检查,找出问题的根源.

"最近波音787发生的事情令人关切,因此我们今天要开始全面检查,"美国运输部部长拉胡德(Ray LaHood)在记者会上表示.

"我相信这种飞机是安全的,我会毫不犹豫地登上该型飞机旅行,"他说.

波音(BA.N)股价周五收低2.5%.自从12月4日开始出现问题以来,该股上涨1.5%,而标准普尔500指数则上升了4.3%.

客户普遍站在波音一边,分析师同样也对波音及时应对危机的做法给予好评.

"波音(尽可能)积极回应美国联邦航空管理局(FAA)的调查,做得不错.我认为,如果FAA认为这不是设计问题,波音将安然无事.如果是设计问题,波音的麻烦就大了,因为需要暂停生产以解决设计问题,然后才能接着生产,"Morningstar的分析师Neal Dihora表示.

FAA表示,这次检查重点将是787的电气系统,并涉及设计、制造与组装等方面.(完)

(编译 张涛; 审校 于春红)

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