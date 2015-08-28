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路透中文体育短讯 | 2015年 8月 28日 星期五 20:13 BJT

博尔特200米决赛四连冠

世锦赛第六日，牙买加“飞人”博尔特依旧势不可挡，在周四男子200米决赛中他以19秒55轻松冲破终点线，完成了世锦赛上的200米四连冠。博尔特出色的表现再一次证明了只要是大型短跑赛事，博尔特就意味着无人可敌。美国老将加特林落后0.24秒屈居亚军。路透

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