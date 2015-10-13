飞人博尔特称200米能跑进19秒

六枚奥运会金牌得主博尔特已开始为明年的里约奥运会开始备战，并放出口风称，认为自己有能力在200米比赛中跑进19秒。2009年柏林世锦赛博尔特在男子200米决赛中以19秒19的成绩刷新了自己保持的世界记录，四天前他刚在男子100米比赛中以9秒58夺金。博尔特力求100米、200米和4×100米接力三个项目在里约完成卫冕，成为在这三个项目上连续三届奥运夺冠的历史第一人。路透