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路透中文体育短讯 | 2015年 10月 13日 星期二 15:06 BJT

飞人博尔特称200米能跑进19秒

六枚奥运会金牌得主博尔特已开始为明年的里约奥运会开始备战，并放出口风称，认为自己有能力在200米比赛中跑进19秒。2009年柏林世锦赛博尔特在男子200米决赛中以19秒19的成绩刷新了自己保持的世界记录，四天前他刚在男子100米比赛中以9秒58夺金。博尔特力求100米、200米和4×100米接力三个项目在里约完成卫冕，成为在这三个项目上连续三届奥运夺冠的历史第一人。路透

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