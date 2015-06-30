中国中车称没有收购庞巴迪铁路业务的计划

沪深证交所上周五两融余额连九日下跌，续创逾三个月新低
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低。
路透上海6月29日 - 中国中车(601766.SS)(1766.HK)周一公告称，公司及下属子公司没有收购加拿大庞巴迪(BBDb.TO)铁路业务的计划，对最近媒体相关收购报道作出回应。
中国中车在公告中引述了上周媒体报道，报道称中车全资附属公司 CSR(HongKong)将认购中国置业投资新股份并取得绝对性控制权，此举是为了给收购庞巴迪铁路业务铺路。
中车周一发布公告称：“截至目前，公司及公司下属子公司没有收购庞巴迪铁路业务的计划。”
中车6月19日发布公告显示，其全资子公司南车香港拟认购中国置业投资65亿股新股。
路透4月报道称，中国南车和中国北车曾与庞巴迪磋商可能收购后者铁路业务控股权，但在中国南车和中国北车完成合并前，相关磋商未能推进。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低。
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。