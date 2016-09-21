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时事要闻 | 2016年 9月 21日 星期三 13:21 BJT

美国轰炸机飞越韩国 是朝鲜核试验之后第二次

路透韩国乌山市9月21日 - 两架美国超音速轰炸机周三飞越韩国领空，其中一架降落在韩国首都以南40公里(25英里)处的一个空军基地，这是9月9日朝鲜核试验以来美国轰炸机第二次飞越韩国领空。

驻韩美军司令部的一名官员称，关岛基地这两架B-1B战略轰炸机的此次飞行，是为了展示美国的军事力量。美国是韩国的强大盟友。(完)

(编译 王颖；审校 李春喜)

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