美国轰炸机飞越韩国 是朝鲜核试验之后第二次

网络安全专家寻勒索软件病毒蛛丝马迹 警告卷土重来风险
路透法兰克福5月18日 - 网络安全评级公司BitSight为路透进行的一项调查发现，过去一周遭全球勒索软件攻击的用户中，有三分之二运行的是微软Windows 7操作系统，并且没有进行最新的安全更新。
路透韩国乌山市9月21日 - 两架美国超音速轰炸机周三飞越韩国领空，其中一架降落在韩国首都以南40公里(25英里)处的一个空军基地，这是9月9日朝鲜核试验以来美国轰炸机第二次飞越韩国领空。
驻韩美军司令部的一名官员称，关岛基地这两架B-1B战略轰炸机的此次飞行，是为了展示美国的军事力量。美国是韩国的强大盟友。(完)
(编译 王颖；审校 李春喜)
路透法兰克福5月18日 - 网络安全评级公司BitSight为路透进行的一项调查发现，过去一周遭全球勒索软件攻击的用户中，有三分之二运行的是微软Windows 7操作系统，并且没有进行最新的安全更新。
路透北京5月19日 - 中国国家主席习近平周五对来访的韩国总统特使李海瓒表示，当前中韩关系处于关键阶段。中方重视中韩关系，愿同韩方一道，维护中韩关系来之不易的成果，推动中韩关系早日回到正常轨道。
路透华盛顿5月18日 - 美国总统特朗普周四否认曾要求前联邦调查局(FBI)局长科米停止对前国家安全顾问弗林的调查，谴责“通俄门”调查是美国史上“最大政治迫害”。