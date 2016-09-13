美军轰炸机飞越韩国 在朝鲜核试验后展示力量

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透首尔9月13日 - 两架美国B-1枪骑兵(Lancer)超音速战略轰炸机周二上午飞越韩国，展现美军力量及其与盟友的团结一致。朝鲜上周五进行了第五次核试验，导致地区紧张形势升温。
这两架轰炸机低空飞过韩国乌山空军基地。该基地距离朝韩非军事区77公里，离韩国首都首尔约40公里。
此次事先安排的飞行因天气原因从原定的周一推迟。韩国联合通讯社称，强侧风导致飞机无法起飞。(完)
(编译 徐文焰；审校 陈宗琦)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。