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时事要闻 | 2016年 9月 13日 星期二 09:44 BJT

美军轰炸机飞越韩国 在朝鲜核试验后展示力量

路透首尔9月13日 - 两架美国B-1枪骑兵(Lancer)超音速战略轰炸机周二上午飞越韩国，展现美军力量及其与盟友的团结一致。朝鲜上周五进行了第五次核试验，导致地区紧张形势升温。

这两架轰炸机低空飞过韩国乌山空军基地。该基地距离朝韩非军事区77公里，离韩国首都首尔约40公里。

此次事先安排的飞行因天气原因从原定的周一推迟。韩国联合通讯社称，强侧风导致飞机无法起飞。(完)

(编译 徐文焰；审校 陈宗琦)

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