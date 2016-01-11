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路透中文国际短讯 | 2016年 1月 11日 星期一 14:42 BJT

美国B-52轰炸机飞越韩国 美方称其为“对朝鲜挑衅行为的回应”

美国周日出动一架B-52轰炸机在韩国上空进行低空飞行，这架B-52轰炸机驻防关岛，可携带核武器，周日中午时分（0300 GMT左右）出现在乌山空军基地上空低空飞行。美国军方发表声明称，此次飞行是“对朝鲜近期挑衅行为的回应”，美国一架F-16战机和韩国一架F-15战机为轰炸机护航，之后轰炸机返回关岛。路透

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