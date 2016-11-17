美债收益率下滑推动美元脱离13年半高位 亚股持稳

路透东京11月17日 - 美债收益率周四在亚洲盘下跌，在特朗普当选美国总统后长达一周的升势进一步消退，协助亚股上涨并拖累美元脱离隔夜所创下的逾13年半高位。

日本政府公债收益率亦自数月高位回落，此前日本央行首次进行特别固定利率购债操作，对收益率过度波动示警。

美元指数报100.270，隔夜升至100.570，为2003年4月以来高点。

特朗普上周赢得大选以来，美元飙升，因为预期特朗普的扩张性财政政策计划将推升通胀，投资者认为美国利率上升的步伐有可能比之前的预期更快。

但美债价格跌势开始减缓，指标10年期美债收益率在亚洲时段回落至2.197%，本周稍早曾触及2.3%上方的11个月高位。

“特朗普相关因素在固定收益市场引发的波动非常明显，而有关经济政策路径的信息流还不那么强劲。那么利率市场稍事喘息或许并不那么令人意外了，”澳新银行资深分析师Sharon Zollner写道。

“固定收益资产的价格走势透露出，市场变动暂时已达满足点，这带来美元升势或许将进入一段整理期的可能性。”

一直到本周稍早，全球债市持续受到美债收益率劲升走势主宰，目前开始恢复一些平静。

德国10年期公债收益率周一升至近0.4%的10个月高点，但之后已拉回到0.3%，英国10年期公债收益率亦小幅脱离本周稍早在1.5%附近触及的五个月高点。

日本10年期公债收益率持平于0.015%，周三曾升至九个月高点0.035%。日本央行在一项特别市场操作中，寻求买进不限金额的特定券种日债后，10年期日债收益率回落。

日本央行总裁黑田东彦周四表示，不必只因为美债收益率走升就接受日债收益率上涨。

日本央行9月宣布，将争取把指标收益率保持在零附近。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%，本周仍累计下跌1%。美国利率上升前景促使资金流出新兴市场。

日本日经指数.N225涨0.1%，澳洲股指涨0.2%。韩国股市.KS11涨0.1%，上海股市.SSEC跌0.3%。

汇市方面，在日本央行采取特别购债操作之后，美元兑日圆向隔夜触及的五个月高点109.760回升，目前报109.170。

欧元兑美元较周三上涨0.1%，报1.0698美元。隔夜曾触及11个月低位1.0666美元。

原油期货价格下跌，此前美国能源资料协会(EIA)的数据显示美国原油库存增幅大于预期，盖过了俄罗斯称可能与沙特会晤之后，对于产油国达成冻产协议的期望。

美国原油期货跌0.1%至每桶45.53美元。

金价小幅上涨，因美元整固。现货金小涨0.2%至每盎司1,226.54美元，进一步远离周一所及五个月低位1,211.08美元。

但金价仍比上周三美国大选之后所及高位每盎司下跌约100美元。(完)