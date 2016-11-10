特朗普意外胜选 美国债市投资者担心通胀上升侵蚀债券价值

路透纽约11月9日 - 特朗普周二意外赢得美国总统大选后，债市投资者为通胀上升做准备，押注贸易保护主义及美元贬值将推升石油及消费产品的价格。

通胀若跃升，可能对经济产生广泛影响，投资者和分析师只是刚刚开始着手应对。

同时财政支出增加及减税可能导致债券供应增加，从而进一步拖累债券估值；若展开任何债务再次协商，或引发大面积抛盘。

“预期新一届政府将会坚定进行政策调整，对收益率曲线和水平带来影响，”BMO Capital Markets美国利率策略师Ian Lyngen称。

随着投资者对大选结果作出反应，长期美国公债收益率周三飙升至10个月最高点，收益率曲线呈现2月以来最陡状态。通胀上升会侵蚀债券价值，长期债券受到的冲击最大。

根据路透数据，通胀保值债券与通胀衍生品的损盈平衡通胀率，跳升至2015年7月来最高水平。这类损盈平衡通胀率能衡量投资者对通胀的预期。

金融类股劲扬，标准普尔500金融类分项指数周三午盘跳涨4.1%，涨幅较标普大盘指数高出将近三倍，受升息将提升银行获利、同时鼓励更多放贷的预期拉抬。美国两大银行--摩根大通(JPM.N)与美国银行(BAC.N)皆大涨逾5.6%。

“更多的支出与通胀，对金融股而言只会有好处，”波士顿Hennessy Funds投资组合经理David Ellison表示。

美国若采行保护主义政策，将被视为不利美元汇率，因为这将导致以美元计价的石油等大宗商品成本上升。与中国的贸易条件更趋严格，也会增加美国的商品成本。

对债市投资者而言，关键的问题在于通胀上升导致消费者物价上涨的成本，是否能被减税与财政支出所抵销，还是将对经济增长构成负面影响。

“保护主义所引发的通胀类型，实际上就等同于对美国消费者施加税负，”通胀与利率顾问公司KPW Partners管理合伙人Keith Price表示。

高盛经济学家周三估计，特朗普领导下更宽松的财政政策，可能会令年度国内生产总值(GDP)增加0.75%左右，但称保护主义会给经济的长期增长潜力带来问题。

特朗普已经表示，会增加发展美国基础设施的支出。由于他同时还承诺减税，因此增加支出可能导致债务水平上升，这会对债券构成进一步拖累。

“这意味着更多的支出，因此赤字会上升，而且或将有更多的(债券)供应，”芝加哥DRW Trading市场策略师Lou Brien说。

特朗普可能寻求与包括中国在内的债权国重新谈判债务条款，甚至出现债券违约，这对债市而言或许是更大的风险。违约前景在5月时就曾受到关注，此前特朗普在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称，“我会借钱，知道如果经济崩溃，就可以谈条件。”

“如果这种前景很有可能变为现实，那么其影响是巨大的，”KPW的Price说。(完)