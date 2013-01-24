美国明星债券基金大举押注股市复苏

路透1月23日 - 部分美国最大的债券基金公司正大举进军51.7万亿(兆)美元的股市业务,因担心固定收益牛市或终结,且预计散户投资者对股票型基金的兴趣日增.

在过去五年大量资金涌入固定收益市场后,DoubleLine Capital LP, Loomis Sayles和太平洋投资管理公司(PIMCO)等债券大佬们正战略性地将目标瞄准在股市,希望在该领域占据更大份额.而近几年来,很多投资者都在回避股市.

"我们接触股市很长时间了,但现在我们将重点放在该业务的拓展,因为我们认为未来几年这将是一块很不错的领域,"资深债券投资人、Loomis Sayles的副主席兼基金经理Dan Fuss表示.该基金公司旗下管理着1,820亿美元的资产.

该公司已将固定收益和股票投资小组整合纳入新的首席投资官Jae Park的管理,而此前Park只负责固定收益业务.目前公司管理的股票资产为180亿美元,Fuss表示,希望通过旗下的Natixis全球资产管理公司的营销网络,扩大股票资产规模.但他未提及扩张目标.

Jeffrey Gundlach执掌的530亿美元债券投资公司DoubleLine在1月初宣布,将推出一个名为DoubleLine Equity LP的新分支.

PIMCO也在过去12个月内推出了多空灵活投资的股票对冲基金--PIMCO EqS Long/Short Fund D(PMHDX.O).PIMCO是全球最大的债券基金公司,截至2012年6月30日,其管理的资产规模为1.92万亿(兆)美元.

"大型债券公司受惠于这波固定收益大潮已有五年了.他们明白不能仅依靠一个资产类别来赚取收入和费用.这是无法永远持续的,"摩根士丹利首席全球跨资产策略师Gregory Peters表示,"从数量上而言,近几年的债券回报率难以赶超."

但即便对Fuss、Gundlach、PIMCO的葛罗斯和埃里安这样受人尊敬的债券投资人而言,进军股市也并非毫无风险.他们必须和Fidelity Investments、美国先锋集团(Vanguard Group)和贝莱德(BLK.N)这样的业内资深机构竞争.Fidelity Investments是美国401(k)退休储蓄计划的最大提供者之一.先锋集团和贝莱德则分别在指数追踪基金和上市交易基金(ETF)方面拥有优势.

上市交易基金(ETF)和普通共同基金之间的价格战困扰着基金经理人,也压缩了利润.ETF受欢迎的原因部分是其收取的管理费明显低很多.例如贝莱德,随着竞争日趋激烈,公司就下调了一系列ETF的费用.

但这并不能打消债券基金经理人的热烈预期,他们认为,由于散户投资者大都错失了去年标普500股指.SPX大涨16%的机遇,那么随着今年经济的改善,这些投资者对股市的兴趣将升温.标普自2009年3月以来涨幅超过120%,许多分析师将其称为最不引人注目的牛市.

Gundlach批评了"主动管理型指数投资(closet indexation)"的策略.他称许多很有影响力的股票投资组合经理人都在使用这一策略,选择股票使收益接近于一个指标指数,但并不是紧跟指数.他称这是将被动投资管理"伪装成"主动管理.

"我认为DoubleLine在将固定收益管理业务脱离主动管理型指数投资的过程中,也受了一些影响;在创造性思维、主动管理方面也是,"Gundlach向路透表示.

上周,公司建立了DoubleLine Equities Small Cap Growth Fund和DoubleLine Equities Global Technology Fund两只基金.

Gundlach在2009年3月18日曾预测标普500股指.SPX到当年底会收于1,000点,而当时标普仅报768点.此后他便在股市中赢得了尊敬.他的预期一反当时市场中弥漫的不确定性,最后被证明具有先见之明-2009年标普收在1,100点上方,Gundlach的评论因此标志着这场牛市的开端.

**头几个阶段的轮换**

汤森路透理柏数据显示,2007年以来,约有1.1万亿(兆)美元资金净流入债券共同基金,反映出投资者纷纷逃离欧美债务危机进行避险,且市场预期随着利率下调,公债价格将会上升.

从退休基金到谷歌(GOOG.O),许多投资者都把资金投入风险向来都较高的信贷市场中,其中甚至包括投机性的"垃圾"债券,以求获得更高的投资收益.垃圾债平均收益率(殖利率)从2009年1月的19%左右跌至5.975%,表现出需求增加.

"事实上我并不愿承认这是一个'泡沫',但尽管大部分公司为自己的债券业务成绩如此之好而感到开心,但我想其中有很多人在担心市场到某个时候会出现盘整,到时收益率将开始蹿升,信贷市场涨势也会消褪,"Morningstar固定收益基金研究主管Eric Jacobson表示.

另外一个问题就是债券基金公司所能收取的管理费.该费用远低于股票业务的管理费.

据Morningstar显示,美国开放式股票共同基金的平均费用比率为1.36%,美国开放式债券基金的平均费用比率为0.98%.

"在收益率太低时,很难收取很多费用."固定收益投资组合经理David Schawel对特许金融分析师协会(CFA Institute)写道.

PIMCO在三年前开始认真扩展股票业务,2010年4月成立首支主动管理型股票共同基金PIMCO EqS Pathfinder FundPTHWX.O.该公司股票业务起步很缓慢,因当时正逢全球股市大幅动荡之际,吓跑了因楼市泡沫破裂而饱受冲击的投资者.

埃里安表示,扩大股票业务是PIMCO"数年改革计划"的重要一环,即成为向投资者提供一站式服务而非仅以债券业务为主导的公司.部分由于股票业务增长且其他业务扩张,目前位于加州纽波特比奇的总部已容纳不下PIMCO,该公司将于2014年上半年入住38万平方英尺、20层楼的新写字楼.

"谁又能断定未来10年他们不会成功?"Morningstar的Jacobson表示,"我确实很欣赏PIMCO白手起家建立股票业务而不是购买股票公司的做法.以往经验来看,购买业务这一招的结果是成败都有且毁誉交加."

先锋集团投资组合审查小组负责人Dan Newhall对路透表示,他正密切关注竞争状况,并指出市场变得很拥挤.

Newhall称,"对大型债券基金公司PIMCO和DoubleLine而言,这可能极具挑战性.大牌公司虽有入场并集聚股票资产的空间,但这个市场非常拥挤,很多知名公司的股票管理业务已经很活跃."

Gundlach在被问及对先锋集团评论作何回应时表示,"四年前他们也同样会说固定收益资产能够改善公司前景."(完)

(编译 丁琦/梁睿雪/王翔琼; 审校 高琦)

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