葛罗斯称若10年期美债收益率升破2.60% 形同长期空头降临

路透纽约1月10日 - 知名债券投资人葛罗斯周二警告，若指标10年期美国公债收益率升至2.60%上方，形同开启债券市场的长期熊市。

“注意2.6%的水平，这远比道指两万点、油价每桶60美元、欧元兑美元平价还要重要。这对利率水准至关重要，甚至可能关乎2017年股价水平，”葛罗斯在给客户的最新投资展望报告中写道。

周一晚间，10年期美债收益率位于2.37%附近。

葛罗斯表示，“11月初以来风险市场欢乐气息弥漫，全球债市则是信心溃散。”

葛罗斯表示，10年期美债收益率由1.40%攀升至2.40%的100个基点走势，肇因于共和党财政刺激计划、放宽监管与税改将带动更强劲增长的预期。他还表示，风险偏好受到鼓舞以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)立场更趋强硬，也是推升美债收益率的因素。

“风险市场估值与美债收益率是否过高？这是2017年的关键问题，”他写道。

葛罗斯表示，目前的情况是美国总统当选人特朗普“推特发文，然后市场随之起舞，但最终的价值仍将取决于，过去十年2%的实质GDP成长率是否能跳升至3%以上。”

葛罗斯表示，以往3%的经济增长率能带动企业获利至较高水平，因为金融与运营杠杆仰赖高成长。

“我们可以看看共和党/特朗普能否刺激已满负荷运行的经济，”葛罗斯表示，“欲达到这般境界，需要投资支出大幅增加，不过直到目前为止，由于现金流多用于企业回购股票与并购/收购，这一方面仍亟待提升。我个人对2%的增长率较有信心，对能否达到3%感到怀疑。”(完)