葛罗斯称若10年期美债收益率升破2.60% 形同长期空头降临

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透纽约1月10日 - 知名债券投资人葛罗斯周二警告，若指标10年期美国公债收益率升至2.60%上方，形同开启债券市场的长期熊市。
“注意2.6%的水平，这远比道指两万点、油价每桶60美元、欧元兑美元平价还要重要。这对利率水准至关重要，甚至可能关乎2017年股价水平，”葛罗斯在给客户的最新投资展望报告中写道。
周一晚间，10年期美债收益率位于2.37%附近。
葛罗斯表示，“11月初以来风险市场欢乐气息弥漫，全球债市则是信心溃散。”
葛罗斯表示，10年期美债收益率由1.40%攀升至2.40%的100个基点走势，肇因于共和党财政刺激计划、放宽监管与税改将带动更强劲增长的预期。他还表示，风险偏好受到鼓舞以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)立场更趋强硬，也是推升美债收益率的因素。
“风险市场估值与美债收益率是否过高？这是2017年的关键问题，”他写道。
葛罗斯表示，目前的情况是美国总统当选人特朗普“推特发文，然后市场随之起舞，但最终的价值仍将取决于，过去十年2%的实质GDP成长率是否能跳升至3%以上。”
葛罗斯表示，以往3%的经济增长率能带动企业获利至较高水平，因为金融与运营杠杆仰赖高成长。
“我们可以看看共和党/特朗普能否刺激已满负荷运行的经济，”葛罗斯表示，“欲达到这般境界，需要投资支出大幅增加，不过直到目前为止，由于现金流多用于企业回购股票与并购/收购，这一方面仍亟待提升。我个人对2%的增长率较有信心，对能否达到3%感到怀疑。”(完)
(编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”